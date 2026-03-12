Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı demiryolu ulaşımında hedefleri tutturamadı: Mazeret çok, yeni hat yok!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Faaliyet Raporu’na göre, hızlı tren hat uzunluğunda hedef tutmadı. Geçen yıl 2 bin 607 km hızlı tren hat uzunluğu hedeflenmişti. Ancak hat uzunluğu 2 bin 251’de kaldı. Hedefin tutmaması konusunda ise şu değerlendirme yapıldı:

“Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nin kalan altyapı ve üstyapı işleri devam etmekte olup, yüzde 68’lik gerçekleşme sağlanmıştır. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nin kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik işleri devam etmekte olup, yüzde 23’lük gerçekleşme sağlanmıştır. Hızlı tren hat uzunluğunu hedef seviyeye çıkararak Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Proje tamamlandığında hızlı tren hat uzunluğunda hedef göstergeye ulaşılmış olacaktır.”

SÜREN PROJE SAVUNUSU

Hızlı tren hatlarının yanı sıra demiryolu hat uzunluğunda da hedefler tutmadı. 14 bin 275 km’lik hedefe karşın hat uzunluğu 13 bin 919 km’de kaldı. Hedefe ulaşılamadığı belirtildi. Gerekçe olarak ise Bursa-Yenişehir ile Ankara-İzmir hızlı tren projelerinin devam ettiği belirtilerek, “Toplam demiryolu hat uzunluğunu hedef seviyeye çıkararak Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca Karaman-Ulukışla, Kars-Iğdır-Aralık, Gebze-Köseköy, Havza-OSB, İnebolu OSB, Eskişehir OSB iltisak hatları 2026 yılında tamamlandığında demiryolu hat uzunluğunda hedef göstergeye ulaşılmış olacaktır” denildi. Demiryolu yenileme yapılan hat uzunluğunda da hedefe ulaşılamadı.

YÜKLENİCİ FİRMALARDA SIKINTI

Öte yandan elektrikli demiryolu hattı oranında da hedef yüzde 53’tü. Ancak yüzde 52’de kaldı. Hedef tutmadı. Elektrikli demiryolu hattı oranında hedefin tutmaması konusunda Bursa-Yenişehir ile Ankara-İzmir hızlı tren projelerinin devam etmesinin yanı sıra Malatya-Elazığ, Karaman-Ulukışla, Alayunt-Afyonkarahisar elektrifikasyon projelerinde yüklenici firmalardan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle iş programının gerisinde kalındığı da itiraf edildi.

METROLAR YERİNDE SAYDI

Kentiçi raylı sistem hattı uzunluğunda da hedef tutmadı. 465,8 km’lik hedef vardı. Yılsonu itibariyle 445,60 km’de kaldı. Hedefe ulaşılamadığı belirtildi. Hedefin neden tutmadığı ise şöyle açıklandı: “2025 yılı sonu itibarıyla kentiçi raylı sistem hat uzunluğu 445,6 km olarak gerçekleşmiştir. Kamulaştırma, yer tahsisleri, proje yapım güçlükleri, ihtiyaç duyulan ilave imalatlar, kurum ve kuruluş görüşleri gibi nedenlerle uzayabilmektedir” denildi. Kentiçi raylı sistem istasyon sayısında da 243 hedefine karşılık gerçekleşme 238’de kaldı. Hedefin tutmamasına gerekçe olarak kentiçi raylı sistemdeki gerekçenin aynısı yinelendi.

Aktif korumalı hemzemin geçit sayısında hedef bin 241’di. Gerçekleşme bin 191’de kaldı. Gerekçe olarak, “Hatlarımızın güvenliği açısından öncelikli olarak tespit edilen hemzemin geçitler aktif korumalı hale getirilmiştir. Güvenlik açısından seçilecek diğer hemzemin geçitlerin de 2026 yılında aktif korumalı hale getirilmesi için planlama çalışmaları yapılmaktadır” denildi.

Sinyalli demiryolu hattı oranında da hedefe kısmen ulaşılabildi. Burada da gerekçe olarak “yüklenici firmalardan ve malzeme teminlerinden kaynaklanan sıkıntılar” nedeniyle iş programının gerisinde kalınması gösterildi.