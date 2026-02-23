Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere çeşitli branşlarda 30 sürekli işçi alacağını açıkladı. Peki, Ulaştırma Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı? Ulaştırma Bakanlığı işçi alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Adaylar, açık iş ilanlarına başvurularını 23 Şubat 2026 tarihinden itibaren yapabilecekler. Başvurular için son tarih ise 27 Şubat 2026 olarak belirlendi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden (esube.iskur.gov.tr) online olarak yapılacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bünyesinde çeşitli denizcilik ve teknik pozisyonlarda görevlendirme yapacak. Alım yapılacak kadrolar ve kişi sayıları ise şöyle:

Tarama Uzmanı (Kaptan): 2 kişi

Sınırlı Kaptan: 5 kişi

Deniz Buhar ve Motor Makinisti: 3 kişi

Yağcı: 6 kişi

Usta Gemici: 3 kişi

Gemici: 2 kişi

Başmakinist: 3 kişi

Makine Operatörü: 3 kişi

Düz İşçi: 3 kişi