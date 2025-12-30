Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 4 bölge için yoğun 'kar yağışı' uyarısı: 'Zorunlu olmadıkça...'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kar ve buzla mücadele için 7 gün 24 saat esasına göre sahada olacağı belirtilerek, "Bu çalışmalarımız yurt genelinde 68 bin 519 kilometrelik yol ağında, 457 Karla Mücadele Merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel tarafından yürütülmektedir" denildi.

"TRAFİK AKIŞI GÜÇLEŞTİ"

Çalışmalarda kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisinin, karla mücadele merkezlerinde depolandığı aktarılan açıklamada, tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği ve kapandığı kesimlere 930 kilometre kar siperi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölge Müdürlüklerimizde oluşturulan Karla Mücadele Merkezlerimizde, 6 bin Karla Mücadele Aracı Araç Takip Sistemiyle, 1700 adet Karla Mücadele Aracı kameralarla anlık takip edilmekte; çalışmalar, açılan ve kapanan yollar ve gerekli güzergah analizleri yapılarak koordinasyon sağlanmaktadır. Tüm alınan tedbirlere rağmen ülkemizin büyük bölümünde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda seyahat etmeleri için çeşitli önlemler almaları tavsiye edilmektedir.

Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmaması, seyahat etmeleri gerekiyorsa planlamadan önce yol durumunu kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yola çıkacak sürücülerimizin kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrolü yapmaları ve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanları hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Ayrıca, yoğun kar yağışı ya da trafik durması gibi durumlarda sürücülerimizin bulundukları şeritte kalmaları ve emniyet şeridini ya da karşı şeridi kullanmamaları büyük önem arz etmektedir. Yolculuk esnasında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi, ALO 159 Yol Danışma Hattı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün web sitesi üzerinden güzergâhlara ilişkin güncel bilgilere ulaşılabilmektedir. Tüm vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyor, sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyoruz."