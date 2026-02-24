Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, belirlenen kadrolar dahilinde 30 sürekli işçi alımı yapacak. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak?

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere 30 sürekli işçi alacak.

Açık iş ilanlarına 23 Şubat'tan 27 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumunun internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden başvurulabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla kılavuzda yer alan tabloda başvuruda bulunacağı ünvan ile ilgili başvuru şartlarını sağlaması

gerekmektedir.

2. Adaylardan denizcilikle ilgili yeterlik (belge) ile hizmet şartı başta olmak üzere diğer belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak ve yapılacak olan noter kura çekilişine dahil edilmeyecektir.

3. Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacak ve birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre taşra teşkilatında istihdam edilecek tarama uzmanı (kaptan) pozisyonunda 2, sınırlı kaptan olarak 5, deniz buhar ve motor makinisti görevinde 3, yağcı olarak 6, usta gemici pozisyonunda 3, gemici görevinde 2, başmakinist olarak 3, makine operatörü görevinde 3 ve düz işçi pozisyonunda 3 olmak üzere 30 sürekli işçi alımı yapılacak.

Sözlü sınav ve sonucuna ilişkin tüm bilgilendirmeler Bakanlığın internet adresinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.