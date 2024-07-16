Ülke genelindeki camilerde sela okundu
15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde, 90 bin camide gece saat 00.13'te sela okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde dolayısıyla saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda sela okundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sela okudu.
Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.
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