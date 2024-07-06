Çetnik selamı nedir? Sırp futbolcuların kullandığı çetnik selamının anlamı ne?
UEFA gol sevinci olarak bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Tepkilere neden olan karar ardından Sırbistan üstünlüğüne vurgu yapan "çetnik selamı" bir kez daha gündeme geldi. Peki, Çetnik selamı nedir? Sırp futbolcuların kullandığı çetnik selamının anlamı ne?
UEFA, daha önce Sırp milliyetçileri tarafından kullanılan bir selam çeşidi olan çetnik selamı nedeniyle bazı Sırp futbolculara ya hiç ceza vermemiş ya da sadece para cezası uygulamıştı. Peki, Çetnik selamı nedir? Sırp futbolcuların kullandığı çetnik selamının anlamı ne?
ÇETNİK SELAMI NEDİR?
Çetnik selamı, Kosova üzerindeki Sırbistan üstünlüğüne vurgu yapan, Sırp milliyetçileri tarafından kullanılan bir işaret olarak biliniyor. Sırp zaferini temsil eden çetnik selamı, Bosna Savaşı sırasında, ırkçı Sırp çetelerinin Boşnak Müslüman aileleri öldürdükten sonra serçe ve yüzük parmaklarını kesmelerinin simgesi olarak yapılıyor.
ÇETNİK SELAMININ YAPILIŞI VE ANLAMI
Çetnik selamında serçe ve yüzük parmakları kapatılır ve kalan 3 parmak - baş, işaret ve orta parmak - açık tutularak yapılır. Sırp zafer işareti olarak geçer. Çetnik selamı olarak bilinen "Üç Parmak"'ın Sırplar için üç anlamı var:
Sırplar için Üç Parmak, "Baba, Oğul ve Kutsal Ruhu" simgeler. Ortodoksların istavroz ritüeli de birleştirilen üç parmak ve üç tekrardan oluşuyor. Üç Parmak, Sırplar için saygıdeğer kişilikler olan, Aziz Sava, II. Petar Petrovic-Njegos ve Djordje Petrovic'i de sembolize ediyor.
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