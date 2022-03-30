Ülkeler bütçelerini silahlanmaya yatırıyor
Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte silahlanma yarışı hız kazandı. ABD, savunma harcamalarını artırırken birçok ülke de ordusunu büyütüyor ve geliştiriyor.
Dünyada silahlanma yarışı kız kesmeden devam ediyor. Yarışın başında da Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dillendirilen yeni dünya düzenine "ABD başkanlık" etmeli diyen Joe Biden yönetimi yer alıyor.
Biden yönetimi, 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren 5,8 trilyon dolarlık bütçe teklifini kongreye sundu. Bu miktarın 1,58 trilyon doları, başkanın "isteğe bağlı" harcama talebi; Biden'ın isteğe bağlı harcama talebinin yarısından fazlasını da savunma harcamaları oluşturdu.
Böylece ABD'nin savunma harcamaları son 22 yılın en yüksek miktarına ulaşacak.
ABD, ALMANYA'YA SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERECEK
ABD, Almanya'ya 6 elektronik harp kabiliyetine sahip EA-18G Growler tipi savaş uçağı göndereceğini açıkladı. ABD ayrıca, Almanya'ya bu uçaklarla birlikte bakım ekiplerinde yer alanlar da dahil 240 askerin de gönderileceğini kaydetti.
POLONYA ORDUSUNU BÜYÜTÜYOR
Polonya ise ordusunu büyütüyor.
Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak orduda 250 bin tam zamanlı asker, 50 bin de bölgesel savunma gücü sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek Polonya Silahlı Kuvvetleri’ni modernize etme ve genişletme kararlarında Rusya-Ukrayna savaşının etkili olduğunu söyledi. Ordunun modernizasyonu için alacağı silahlar arasında Bayraktar TB2'ler ile HIMARS roket sistemlerinin de ismini zikreden Blaszczak, "Polonya ordusu şimdiye kadar olduğundan daha kalabalık olmalı" dedi.
KANADA DA YARIŞA DAHİL OLDU
Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand da 88 yeni savaş uçağı almayı planladıklarını açıkladı. Anand, bu alım için 19 milyar dolar bütçe ayrıldığını duyurdu. F-35 alımının, Kanada'nın Kuzey Kutbu egemenliğini artıracağını belirten Anand, Kanada’nın güvenliğini korumak için bu uçakların alınmasının gerekli olduğunu söyledi.
Kaynak: Birgün
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