Ülkeye yasadışı yollarla giren 6 şahıs sınır dışı edilecek

Bolu’da ülkeye yasadışı yollarla giren 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi’ne sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 18:12
Ülkeye yasadışı yollarla giren 6 şahıs sınır dışı edilecek
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 6 yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerinin radarına takıldı.

Ekipler tarafından Suriye uyruklu 6 şahıs, ilçe merkezinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından 6 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi’ne sınır dışı edilmek üzere sevk edildi.


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