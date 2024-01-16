Ülkeye yasadışı yollarla giren 6 şahıs sınır dışı edilecek
Bolu’da ülkeye yasadışı yollarla giren 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi’ne sevk edildi.
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 6 yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerinin radarına takıldı.
Ekipler tarafından Suriye uyruklu 6 şahıs, ilçe merkezinde yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından 6 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi’ne sınır dışı edilmek üzere sevk edildi.
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