Ülkü Ocakları ‘geçinemiyoruz’ diyen öğrencilere saldırdı
KYK ile ilgili İstanbul Üniversitesi yakınlarında bildiri dağıtan öğrencilere Ülkü Ocakları üyeleri saldırdı.
İstanbul Üniversitesi'nin yakınlarında bulunan Vezneciler Metro girişinde bildiri dağıtan öğrenciler saldırıya uğradı.
"Günlük 66 TL KYK ile geçinemiyoruz" diyen Öğrenci Faaliyeti üyesi üniversite öğrencilerine, Ülkü Ocakları üyeleri tarafından saldırıda bulunuldu.
Sivil polis iki grubun arasında girerek öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.
Herhangi bir öğrencinin yara almadığı öğrenildi.
Günlük 66 TL’yi bize reva görenlere karşı Vezneciler Meydan’da bildiri dağıtımımıza saldırmak isteyen devlet destekli faşist çetelere devrimciler olarak gereken cevabı verdik.— Öğrenci Faaliyeti (@ogrncifaaliyeti) January 3, 2024
Beyazıt Faşizme Mezar Olacak! pic.twitter.com/TtZCnBzGAP
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