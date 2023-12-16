'Dünyanın en kötü 100 yemeği' arasında gösterilmişti: Rize Ülkü Ocakları'ndan 'karalahana çorbası' tepkisi

Yayınlanma: 16.12.2023 - 16:20

Güncelleme: 16.12.2023 - 16:22

Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek ’dünyanın en kötü 100 yemeği’ni seçerek bunların içerisine karalahana çorbasını da koydu.

YARIM SAATTE 1000 KASE ÇORBA DAĞITILDI

En kötü yemekler arasında yer bulan karalahana çorbası Rizeliler tarafından tepkiyle karşılandı. Rize Ülkü Ocakları İl Başkanlığı da listeye tepki göstererek, sokakta karalahana çorbası dağıttı. Rizeliler tarafından ilgi gören etkinlikte yarım saatte 1000 kase çorba dağıtıldı.

Rize Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Yılmaz yaptığı açıklamada, “Rize Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak eğitime önem verdiğimiz gibi değerlerimize ve kültürümüze de önem veriyoruz. Hiç kimsenin bölgemize özgü yöresel yemeğimizi karalamasına izin vermeyiz" dedi.

"BİZİ BU ŞEKİLDE KİMSE KARALAMASIN"

Yılmaz şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye’mizdeki vatandaşlar ve dünya halkı çıkıp gelin ve burada yemeğimizi deneyin. Bakın görün ve o zaman kararınızı verin. Hiç kimsenin yaptığı anket bizi ilgilendirmiyor. Bu anketin sonucu bizim için hiçbir önem taşımıyor. Biz Rize’deki vatandaşlarımızla bu yemeği yiyoruz. Atalarımız, dedelerimiz bu yemeklerle büyüyüp, bu yemeklerle bizleri büyütmüşler. Trabzon’dan Artvin’e kadar bu yemek yöresel bir yemek olmuştur. Bu yöresel yemeğimize de biz her zaman sahip çıkarız. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk gençlerini eğitip, geleceğe daha iyi hizmet verebilmeleri için yetiştiriyoruz. Bizi bu şekilde kimse karalamasın. Burada yemeğimizi dağıtacağız. Bizim bu yemeği dağıtmamızdaki amaç bu yemeğin lezzetsiz bir yemek olmadığını vatandaşlarımızla beraber ispatlayacağız."

"ONLAR KİM?"

Puanlamayı yapanların karalahanayı bilmediğini kaydeden Rizeli vatandaş Kadir Tali ise, “Lahanayı tanımıyorlar ki. Lahananın nerede yetiştiğini bilmiyor. Onlar kim? Ben onları tanımıyorum. Onları görsem derim ki, sen lahanayı tanıyor musun, göster bana. Ben her sene 50-60 fidan dikiyorum. Bizim bu lahana olmasa karnımız açtı” dedi.

"KÖTÜ DEĞİL EN İYİSİDİR"

Bir başka Rizeli vatandaş İbrahim Kahraman da, “Lahana her şeye faydalıdır. Ölümden başka her şeye faydalıdır. En kötü değil en iyisidir. Çok güzel, bitirdim bile. Lahanadan güzel bir şey yok” diye konuştu.