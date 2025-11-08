Ülkücüler ile İslamcılar arasında “10 Kasım mevlidi” tartışması

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’nci yıl dönümü yaklaşırken, Kocaeli Müftülüğü dikkat çeken bir karar açıkladı. Müftülük, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da il genelindeki tüm camilerde Atatürk, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.

Ancak bu karar sosyal medyada “İslamcı” ve “Ülkücü” çevreler arasında tartışma yarattı.

İslamcı yazar Abdurrahman Uzun, kararın ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Dün ezanı susturanlar, bugün camiden dua bekliyor… Bu milletin hafızasıyla oyun oynamayın!”

Dün ezanı susturanlar, bugün camiden dua bekliyor… Bu milletin hafızasıyla oyun oynamayın..! pic.twitter.com/Uxf9dfPCNz — Abdurrahman Uzun🇹🇷🇵🇸 (@uzunabdurrahman) November 7, 2025

ÜLKÜCÜ ÇELİK’TEN SERT TEPKİ

Bu sözlere Ülkücü camiadan Hasan Çelik sert bir yanıt verdi:

“Abdurrahman sana ağır sözlerle mukabele etmek isterim ama sen mahkemeye gider dava edersin..Milleti kışkırtıp kışkırtıp üzerinden nemalanma iyi meslek tabi..O kadar cahilsin ki seni muhatap almak bile zul aslında..

Millete yalan söylemeyi bırak. Senin konuşmalarından ne yazık ki etkilenen ufak bir azınlık kitle var. Onlar da senin gibi cahil. Kulaktan doğma zırvaları düzeltmekten yorulduk,gına geldi artık..Genç çocukların dimağlarını kirletmeyi bırakın,yaptığınız doğru bir şey değil..

"Dün wzanı susturanlar bugün camiden dua bekliyor" diyorsun.. Ezanlar ne zaman susturuldu bir söylesene bize..Ezanın bir dönem Türkçe okunmasını hedef aldığın belli..Türkçe ezana karşı gelmeni hadi anlıyorum diyelim,sen bize Türkiye'de ezanın ne zaman susturulduğunu söyle..Söyleyemezsin,çünkü öyle bir dönem yok...Mabadından uydurduğun şeyleri gerçekmiş gibi anlatma..

Ezanları susturdular diyorsun..Düşmanı vatan topraklarından söküp atanlar için diyorsun bunu..Ehli İslam'ı ehli salibe çiğnetmeyenler için söylüyorsun bunu..Vatan toprakları düşman postalları altında ezilseydi minarelerden ezan mı okunurdu ?

Oğlum,siz ne biçim insanlarsınız ? Hiç mi onurunuz, gururunuz,millet olma şuurunuz yok ?

Türk devletinde her yerde Atatürk'e tazim ve dualar edilecek..Siz de bakıp duracaksınız..”