Ulu önder Atatürk’ü yitirişimizin 86. yılında tüm yurtta etkinlikler düzenlenecek: Atamızı anıyoruz

Yayınlanma: 10.11.2024 - 07:40

Güncelleme: 10.11.2024 - 07:40

Cumhuriyetimizin Kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamını yitirişinin 86. yılında bugün tüm yurtta özlem ve saygıyla anılacak. Ankara’da her yıl olduğu gibi törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak. Başkentteki anma programları, devlet erkânının Anıtkabir’i ziyaretiyle başlayacak.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun yeni binasında düzenlenecek anma programına katılacak ve daha sonra Çankaya Köşkü’nde Atatürk Müzesi’nin açılışını yapacak.

Etkinliker kapsamında Etimesgut Belediyesi; Atatürk’ü anma programları kapsamında 13.00’te, Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda, yazar Özgür Barış Etli’nin konuşmacı olduğu “Atatürk’ü anmak ve anlamak” isimli bir konferans düzenleyecek. Mamak Belediyesi’nce 19.30’da Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, “Atatürk ve Cumhuriyet şarkıları ‘Sonsuz aşkla’ konseri” gerçekleşecek. Yenimahalle Belediyesi de 18.00’de, Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Selanik’ten Anadolu’ya Atatürk’ün sevdiği şarkılar” konseri düzenleyecek.

GAZETE MANŞETLERİ

Ankara Etnografya Müzesi, Gazi’nin 86. yıldönümüne özel bir sergi düzenledi. Koleksiyoner Gürkan Gürbüz’e ait özel koleksiyondan oluşan sergide, Atatürk’ün ölüm tarihi olan 10 Kasım 1938’den, Anıtkabir’e defnedildiği 10 Kasım 1953’e kadar her 10 Kasım’da yayımlanan 17 gazete manşeti, “10 Kasım matemi” temasıyla sergilenecek. Gazetemiz Cumhuriyet’in de yer aldığı sergi, 13 Kasım’a kadar açık kalacak.

SAYGI ZİNCİRİ

İstanbul’da ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakırköy Florya Atatürk Ormanı’nda ve Sarıyer Atatürk Kent Ormanı’nda saat 12.00’de Ata’ya saygı yürüşü yapılacak. Etkinlikler kapsamında Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan iki konser düzenlenecek.

İBB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra çok sayıda ilçe belediyesi de 10 Kasım’da çeşitli etkinliklerle Atatürk’ü anacak. Beşiktaş Belediyesi, yurttaşları saat 09.05’te Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak Atatürk’ü anma etkinliğine davet etti.

Üsküdar Belediyesi, Şemsipaşa Orduevi’nin önünde: Maltepe Belediyesi ise Küçükyalı Sahili’nde düzenleyeceği etkinliklerle saat 9’u 5 geçe Atatürk için saygı zinciri oluşturacak.

Bakırköy Belediyesi 10 Kasım için saat 08.15’te Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirecek. Gaziosmanpaşa Belediyesi Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde fotoğraf ve resim sergisiyle ulu önderi anacak. Bayrampaşa Belediyesi ise saat 20.00’de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Atatürk’ü anma konseri düzenleyecek.