Uludağ eteklerinde 4 çocuk kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Bursa Uludağ'da ormanda kaybolan 4 çocuğun bulunması için arama çalışması yapılıyor.
Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, 16-17 yaşlarında isimleri 4 çocuğun Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde kaybolduğu yönünde ihbar yapıldı.
İhbarın ardından bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çocuklara gençlere ulaşmak için bölgede başlattığı arama çalışmaları sürüyor.