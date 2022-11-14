Uludağ'a çıkacaklar dikkat: Teleferik çalışma saatleri değişti

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.

IHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 09:44
Uludağ'a çıkacaklar dikkat: Teleferik çalışma saatleri değişti
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Bursa Teleferik, geçtiğimiz haftalarda kış bakımına alınmasının ardından çalışma saatleri de tekrar düzenlendi.

Bursa Teleferik A.Ş.’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "14.11.2022 tarihinden itibaren çalışma saatlerimiz 10:00 - 18:00 olarak güncellenecektir" İfadelerine yer verildi.


Uludağ Teleferik Çalışma saatleri

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