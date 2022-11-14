Uludağ'a çıkacaklar dikkat: Teleferik çalışma saatleri değişti
Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.
Bursa Teleferik, geçtiğimiz haftalarda kış bakımına alınmasının ardından çalışma saatleri de tekrar düzenlendi.
Bursa Teleferik A.Ş.’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "14.11.2022 tarihinden itibaren çalışma saatlerimiz 10:00 - 18:00 olarak güncellenecektir" İfadelerine yer verildi.
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