Uludağ'a çıkacaklar dikkat: Teleferik çalışma saatleri değişti

14 Kasım 2022 Pazartesi, 09:44

Bursa Teleferik, geçtiğimiz haftalarda kış bakımına alınmasının ardından çalışma saatleri de tekrar düzenlendi.

Bursa Teleferik A.Ş.’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "14.11.2022 tarihinden itibaren çalışma saatlerimiz 10:00 - 18:00 olarak güncellenecektir" İfadelerine yer verildi.

