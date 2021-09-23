Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü

23 Eylül 2021 Perşembe, 16:09

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı başladı.

Zaman zaman etkili olan yağışın ilerleyen günlerde beklenmediği, hava sıcaklığının artacağının tahmin edildiği öğrenildi.