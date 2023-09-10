Uludağ’da bulunan cesedin ’Otçu Kadir’e ait olduğu tespit edildi
Bursa’da Uludağ’ın yamaçlarında bulunan cesedin yaklaşık 3 ay önce kaybolan ’Otçu Kadir’ lakabıyla tanınan Kadir Fidan’a ait olduğu tespit edildi.
Bursa’da kestane toplamak için Zeyniler köyündeki Uludağ’ın yamaçlarına tırmanan bir yurttaş, erkek cesedi bulduğu ihbarında bulundu.
Yurttai, cesedin bulunduğu yerde telefon çekmediği için ateş yakıp dumanla yeri tarif etti. JAK, AFAD, NAK, polis ve diğer arama kurtarma ekipleri cesede ulaşmak için yamaca tırmandı.
3 AY ÖNCE KAYBOLMUŞ
Ekipler, yaptığı ilk incelemede cesedin yaklaşık 3 ay önce kaybolan ’Otçu Kadir’ lakaplı Kadir Fidan’a (74) ait olduğunu tespit etti.
Cesedin kesin kimliği Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi ile belli olacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorin ve benzine dev zam yolda! Rekor oran...
- İlk uygulama ile başladılar
- CHP'de dört isim netleşti
- Fenerbahçe'ye 'Atatürk Stadyumu' engeli
- 'Külliye'ye tabela asacağız...'
- 15 Temmuz Köprüsü 'Fas' renklerine büründü
- Kılıçdaroğlu Ankara adayını açıkladı!
- MSB'den 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması!
- ‘Ayhan Bora Kaplan’ operasyonu genişledi!
- Boğazını bıçakla kesip 'canlı yayın' yaptı!