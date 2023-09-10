Uludağ’da bulunan cesedin ’Otçu Kadir’e ait olduğu tespit edildi

Yayınlanma: 10.09.2023 - 18:07

Güncelleme: 10.09.2023 - 18:25

Bursa’da kestane toplamak için Zeyniler köyündeki Uludağ’ın yamaçlarına tırmanan bir yurttaş, erkek cesedi bulduğu ihbarında bulundu.

Yurttai, cesedin bulunduğu yerde telefon çekmediği için ateş yakıp dumanla yeri tarif etti. JAK, AFAD, NAK, polis ve diğer arama kurtarma ekipleri cesede ulaşmak için yamaca tırmandı.

3 AY ÖNCE KAYBOLMUŞ

Ekipler, yaptığı ilk incelemede cesedin yaklaşık 3 ay önce kaybolan ’Otçu Kadir’ lakaplı Kadir Fidan’a (74) ait olduğunu tespit etti.

Cesedin kesin kimliği Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi ile belli olacak.