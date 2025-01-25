Uludağ’da otelde yangın ihbarı panik yarattı!
Bursa Uludağ’da otelde çıkan dumanlar ekipleri harekete geçirdi. İddiaya göre, baca dumanından çıkan dumanlar oteldeki bir odaya sirayet edince itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’ın oteller bölgesinde yoğunluk yaşanırken, bir otelin baca dumanından çıkan dumanlar iddiaya göre, oteldeki odanın içine sirayet etti.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan otel faciasının hafızalara kazınması sebebiyle panikleyen yurttaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle olay yatıştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya'dan çöken bina ile ilgili açıklama
- Yeni ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddiası
- Tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı
- Soruşturmada flaş gelişme!
- '3 gün önce zaten söylemişlerdi'
- 'Suç duyurusunda bulunacağım'
- Özüm'ün ablası, otel içinde çektiği videoyu paylaştı
- Özgür Özel'den 'anket' çıkışı
- Facianın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı!