Uludağ’da otelde yangın ihbarı panik yarattı!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 18:20

Güncelleme: 25.01.2025 - 18:20

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’ın oteller bölgesinde yoğunluk yaşanırken, bir otelin baca dumanından çıkan dumanlar iddiaya göre, oteldeki odanın içine sirayet etti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan otel faciasının hafızalara kazınması sebebiyle panikleyen yurttaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle olay yatıştırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.