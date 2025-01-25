Kartalkaya'daki yangın faciası: Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, yangın faciasında yaralananların durumuna ilişkin bilgi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 44 yurttaş taburcu edilirken 6 yaralının da tedavisi sürüyor.

Kartalkaya'daki yangın faciası: Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların durumuna ilişkin açıklama
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İHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 14:45

Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 51 kişinin yaralandığı yangın faciasında yaralıların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre 44 yurttaş taburcu edilirken 6 yaralının tedavisi devam ediyor.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 6 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, faciada 1'i ağır 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ağır yaralanan yurttaş hayatını kaybetmişti.


Etiketler: #Kartalkaya #Yangın

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