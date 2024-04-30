Ulus Zafer Anıtı Sergisi 6-12 Mayıs’ta

Yayınlanma: 30.04.2024 - 18:50

Güncelleme: 30.04.2024 - 18:50

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koleksiyoncular Derneği, Koç Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştıra Merkezi (VEKAM) ile Cumhuriyet gazetesinin katkılarıyla hazırlanan Ulus Zafer Anıtı Sergisi, yurttaşlar ile buluşacak.



Sergi, Ankara Kızılay Metro Galerisi’nde 6-12 Mayıs tarihlerinde sergilenecek.