Ulus Zafer Anıtı Sergisi 6-12 Mayıs’ta

Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi öncülüğünde yurttaşların katkılarıyla hazırlanan Ulus Zafer Anıtı Sergisi 6-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara Kızılay Metro Galerisi’nde sergilenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 18:50
Ulus Zafer Anıtı Sergisi 6-12 Mayıs’ta
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koleksiyoncular Derneği, Koç Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştıra Merkezi (VEKAM) ile Cumhuriyet gazetesinin katkılarıyla hazırlanan Ulus Zafer Anıtı Sergisi, yurttaşlar ile buluşacak.

Sergi, Ankara Kızılay Metro Galerisi’nde 6-12 Mayıs tarihlerinde sergilenecek.



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