Ulus Zafer Anıtı Sergisi 6-12 Mayıs’ta
Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi öncülüğünde yurttaşların katkılarıyla hazırlanan Ulus Zafer Anıtı Sergisi 6-12 Mayıs tarihleri arasında Ankara Kızılay Metro Galerisi’nde sergilenecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koleksiyoncular Derneği, Koç
Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştıra Merkezi (VEKAM) ile Cumhuriyet
gazetesinin katkılarıyla hazırlanan Ulus Zafer Anıtı Sergisi, yurttaşlar ile
buluşacak.
Sergi, Ankara Kızılay Metro Galerisi’nde 6-12 Mayıs
tarihlerinde sergilenecek.
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