Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatlarını artırdı!
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarında yüzde 30 artış yaparak 5.7 liradan 7.5 liraya çıkardı. Süt üreticisi, süt fiyatlarının en az 8.3 lira olmasını istiyordu.
Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7,50 lira olarak belirledi.
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarını belirlemek için bugün toplandı. Toplantıda çiğ süt fiyatları yüzde 30 artırılarak, 5.7 liradan 7.5 liraya çıkarıldı. Belirlenen yeni fiyat 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Çiğ süt prim destekleri de 1 liradan 20 kuruşa düşürüldü. Buna göre 1 Mayıs'tan itibaren çiğ süt prim desteği 20 kuruş olarak uygulanacak. Çiğ süt prim desteği ile birlilkte çiğ süt fiyatı 7.70 lira olacak.
ULUSAL SÜT KONSEYİ'NDEN AÇIKLAMA
Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
- Bilindiği üzere 18.03.2022 tarihinde 1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olmak üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL/Litre olarak belirlenmişti. 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 7,50 TL/Litre olarak belirlenmiştir.
- Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda önümüzdeki süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır.
- Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 10 Kuruş fark uygulanacaktır.
- Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2022’den itibaren geçerli olacak Çiğ Süt Priminin litre başına 0,20 TL olacağı bilgisi edinilmiştir.
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