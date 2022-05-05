Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatlarını artırdı!

05 Mayıs 2022 Perşembe, 18:34

Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7,50 lira olarak belirledi.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarını belirlemek için bugün toplandı. Toplantıda çiğ süt fiyatları yüzde 30 artırılarak, 5.7 liradan 7.5 liraya çıkarıldı. Belirlenen yeni fiyat 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Çiğ süt prim destekleri de 1 liradan 20 kuruşa düşürüldü. Buna göre 1 Mayıs'tan itibaren çiğ süt prim desteği 20 kuruş olarak uygulanacak. Çiğ süt prim desteği ile birlilkte çiğ süt fiyatı 7.70 lira olacak.

ULUSAL SÜT KONSEYİ'NDEN AÇIKLAMA

Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: