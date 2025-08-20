Uluslararası Af Örgütü’nden tutuklanan Enes Hocaoğulları için eylem kararı

Uluslararası Af Örgütü, yurtdışında yaptığı konuşma nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklu yargılanan, insan hakları savunucusu Enes Hocaoğulları için, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na hitaben yazılmış bir dilekçeyi imzaya açtı.

Uluslararası Af Örgütü’nden yapılan açıklamada, yetkililere, Enes Hocaoğulları’nın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapılırken, "Hiç kimse, ifade özgürlüğü hakkını barışçıl bir şekilde kullandığı ve insan hakları ihlallerine karşı çıktığı için yargılanmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

ALTI YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

23 yaşındaki insan hakları savunucusu ve LGBTİ+ hakları aktivisti Enes Hocaoğulları, şubatta, Strazburg’da düzenlenecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 48’inci oturumuna Türkiye’yi temsilen katılmak üzere gençlik delegesi olarak seçildi. 27 Mart’taki konuşmasında, bir önceki hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından düzenlenen kitlesel protestolara yönelik baskılardan söz etti.

Hocaoğulları 5 Ağustos’ta Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındı ve tutuklandı. TCK’nın 217/A Maddesi uyarınca bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngören "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ile suçlanıyor. Ayrıca TCK’nın aynı cezayı öngören 216/1 Maddesi uyarınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gibi temelsiz bir suçlamayla da karşı karşıya.

Enes Hocaoğulları’nın serbest kalması için başlatılan imza kampanyası Af Örgütü'nün internet sitesi üzerinden erişime açıldı.