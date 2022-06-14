Uluslararası Basın Merkezi İzmir’de açıldı

14 Haziran 2022 Salı, 09:29

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle hayata geçirilen, içinde konferans salonu, televizyon stüdyosu, serbest gazeteciler için çalışma alanları, Uluslararası Medya İletişim Ofisi, eğitim laboratuvarları, kütüphane ve çalışma ofislerinin bulunduğu Uluslararası Basın Merkezi açıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’ndeki merkezin açılışı Başkan Tunç Soyer ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Özcan Purçu, Kani Beko ile Murat Bakan, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mogens Blicher Bjerregard, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Esnaf ve Sana tkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, basın temsilcileri, dernekler, odalar ve birliklerin temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

SOYER: GÜÇ VERECEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Basın özgürlüğünü desteklemek için yalnızca düşünce üretmeyi değil, bu düşüncelerin hayat bulacağı ortamı hazırlamayı da kendimize görev bildik. İzmir, demokrasinin temel ilkelerine olan bağlılığı nedeniyle 2022’de Avrupa değerlerini en iyi temsil eden şehir seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından her yıl verilen Avrupa Ödülü’ne bu yıl İzmir layık görüldü. Uluslararası Medya Merkezi de bu değerlere olan inancımızın bir sonucu. Bu çatı, İzmir gazeteciliğinin okulu olacak. Uluslararası Basın Merkezi gazetecilerin ifade ve basın özgürlüğü için mücadele ettiği bir üs olacak. Medya üzerindeki baskı ve sansürün giderek arttığı, gazetecilik mesleğinin tehdit altında olduğu böylesi bir dönemde; İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile kur duğumuz bu merkez, hiç şüphem yok ki basın emekçilerine ve medya sektörüne güç verecek” dedi.

Medyanın haklıdan ve hakikatten değil güçlüden yana olduğu bu dönemde özgür basının değerini daha iyi anladıklarını belirten Başkan Soyer, “Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak için özgür basına ekmek gibi, su gibi muhtacız. Doğruları ifade etmenin açıkça suç sayıldığı, hakikati konuşanların linç edildiği; hukukun, sağduyunun, aklın ve uzlaşının rafa kaldırıldığı bu korkunç günlerden elbette çıkacağız. Bunu, ateşten gömlek giymek pahasına tarafsız haber yapmaya devam eden basın emekçilerimiz sayesinde başaracağız. Bu merkez, ifade ve basın özgürlüğünü yeniden kazanma mücadelesine İzmir’in sunduğu naçizane bir katkıdır” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ifade, basın ve fikir özgürlüğünün Avrupa’nın da temel değerleri arasında yer aldığını belirterek “Gazetecilere bu zorlu günlerinde başarılar diliyorum. Avrupa Birliği olarak katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Basın yasası hazırlanırken gazetecilerin saf dışı bırakıldığını söyleyen İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise “İzmir’i dünyaya bağlayacak bu proje en büyük hayalimizdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in, İzmir’i dünyanın yıldız gibi parlayan kentlerinden biri yapma azmi ve vizyonu bu hayali gerçek kıldı. Kendisine İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve tüm meslektaşlarım adına teşekkür ederim” diye konuştu.

OKUL OLACAK

Yaklaşık 600 metrekarelik alanda faaliyet gösterecek Uluslararası Basın Merkezi’nde başta genç gazeteciler olmak üzere tüm meslek mensuplarına günün teknolojilerini öğrenme ve kullanmaya yönelik ücretsiz eğitimler sunulacak. Belirlenen eğitim programları çerçevesinde hafta içi tüm meslek mensuplarına “Görsel ve İşitsel Medyada Yeni Teknolojiler”, “Yeni Medya ve Dijital Uygulamalar”, “Dijital Pazarlama” ve “Yabancı Dil” dersleri verilecek.

STÜDYO VE KONFERANS SALONU VAR

Merkezde ayrıca İzmir’e gelen yabancı basın mensuplarına ve sahada çalışan serbest gazetecilere haberlerini hazırlayabilecekleri çalışma ortamı sunulacak. Televizyon stüdyosu, İzmir basınının prodüksiyon ihtiyaçlarını karşılayacak. Stüdyoda ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimlerin canlı yayın, program ve yapımları için hizmet verilecek. 60 kişilik konferans salonunda ise panel, konferans, açık oturum gibi geniş katılımlı organizasyonlar düzenlenebilecek. Bu etkinlikler, canlı olarak çeşitli mecralarda yayımlanabilecek.