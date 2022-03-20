Uluslararası Çalışma Örgütü 2022 raporunu yayımladı

20 Mart 2022 Pazar, 04:00

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uzmanlar Komitesi’nin 2022 raporu yayımlandı. ILO, hükümetten çalışma yaşamıyla ilgili birçok talepte bulundu. Raporun Türkiye bölümünde şu değerlendirmeler yer aldı:

- Hükümetin, ceza infaz kurumu personelinin hak ve çıkarlarını etkileyen toplusözleşme pazarlıklarında istedikleri örgütler tarafından etkili bir şekilde temsil edilmelerini garanti altına almak amacıyla gerekli önlemleri alması talep edildi.

- Vekil işçilerin ve yazılı iş sözleşmesi olmadan kamu hizmetlerinde istihdam edilenlerin sözleşmede güvence altına alınan haklardan yararlanması gerektiği anımsatılarak hükümetten bu kategorideki işçilere tanınan örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına ilişkin ayrıntılı bilgi sunması talep edildi.

- KESK’in sunduğu rapor doğrultusunda, OHAL İnceleme Komisyonu’nun ve onun kararlarını gözden geçiren idari mahkemelerin kamu sektöründeki sendika üyeleri ve görevlilerinin işten çıkarılma gerekçelerini dikkatle incelemesi ve sendika dışı nedenlerle işten çıkarılan sendikalıların işe iade etmesi gerektiği belirtildi.

- Hükümetten, yüzde 1’lik işkolu barajının sendikal hareket ve bir bütün olarak ulusal toplu pazarlık mekanizması üzerindeki etkisini, sosyal taraflarla tam bir dayanışma içinde izlemeye devam etmesi ve bu konuda bilgi sunması talep edildi.

"SENDİKAL AYRIMCILIK"

- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun üyelerinin görevlendirilmesinde kullanılan yöntemin bağımsızlığını ve tarafsızlığını daha net bir şekilde gösterecek ve tarafların güvenini kazanacak biçimde gözden geçirilmesi istendi.

- İşçilerin güvenlikleri veya sağlıkları açısından yakın ve ciddi tehlike olduğunu düşünmek için geçerli nedenleri olması durumunda kendilerini tehlikeden kurtarma hakkına sahip olmasını sağlayacak uluslararası sözleşme maddelerinin tam olarak yürürlüğe konulması için gereken önlemlerin alınması istendi.

- KESK, komitenin “sendikal ayrımcılığa ve sürgünlere ilişkin hükümete sözleşme ve ulusal mevzuata uygun hareket etmesi gerektiğini” ilettiğini de bildirdi.