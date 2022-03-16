HepsiJet geri adım attı: Çalışma ücretlerinde iyileştirme yaptı

16 Mart 2022 Çarşamba, 12:26

Geçen haftalarda HepsiJet çalışanları 1 TL’lik zam teklifine karşı bir araya gelmiş, gerçekleştirdikleri basın açıklaması ve sosyal medya çalışmaları ile seslerini duyurmaya çalışmışlardı. Hepsijet yapılan eylemler karşısında geri adım atmayacağız dese de yapılan eylemler sonucunda iyileştirme yaptı. İyileştirmeler 15 Mart-1 Nisan tarihlerinden itibaren yürürlüğe girecek.

HepsiJet’in yaptığı iyileştirmeler şu şekilde:

K’lı paket ücreti 0,75 TL’den 4 TL’ye çıkarıldı.

Defacto paketlerindeki düşük ücret kaldırılarak, mevcutta Defacto gönderi teslimlerinde 3,25 olarak hesaplanan ücret %46 artırılarak standart paket ücretine eşitlendi.

Mart ayında 1000 TL yakıt desteği verilecek.

Covid-19 sebebiyle 1 hafta ve üzeri çalışamayan kuryelere Bölge Müdürlüğü inisiyatifi 1000 TL destek sağlayacak.

Kuryelerin dağıtım anında 8/4 ve altında kusurlu olduğu trafik kazalarında, bir hafta ve üzeri çalışamaması durumunda Bölge Müdürlüğü inisiyatifi 1000 TL destek sağlayacak.

‘İYİLEŞTİRMELER BİRLİĞİMİZ SAYESİNDE OLDU’

1 TL’lik zamma karşı bir araya gelerek esnaf kuryeliğin tüm sömürü koşullarını bir kez daha gözler önüne serdiklerini ifade eden HepsiJet Çalışanları Birliği, “HepsiJet yönetimi mücadelemiz karşısında ‘geri adım atmayacağız’ dese de tüm çalışanlara bildirilen iyileştirmeler, geri adımlarının bir göstergesi oldu. 15 Mart ve 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek iyileştirmeler bizim dile getirdiğimiz sorunları da kapsıyor.

Bu birliğin ilk adımlarını atan, bizi bir araya getiren bazı arkadaşlarımızın sözleşmeleri feshedilmişti. Kimi arkadaşımız ise bu sömürüye yeter diyerek kendisi işten ayrıldı. Ancak şimdi HepsiJet yönetiminin yapmak zorunda kaldığı iyileştirmeler, bizim birliğimiz sayesinde hayata geçiyor. Bu iyileştirmeler yapılsa da gerçekliğimizi biliyoruz. Dağıtılan kargolar sonucunda ele geçen ücretler, hiçbir çalışanın masraflarına yetişmiyor. Benzine gelen zamlarla aylık yakıt giderimiz binlerce lirayı buluyor. Bir ayçiçek yağının bile 200 TL’yi aştığı şu günlerde ‘kurye sömürüsüne’ karşı bir araya gelmemiz şart. Hepsijet çalışanlarını tüm kuryelerle birlikte her yerde hakkını aramaya ve hakkımızı almak için birlik olmaya davet ediyoruz. Amacımız bir, patronların bizi ayırmasına izin vermeyelim” açıklamasında bulundu.