Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 17’ncisi başlıyor: ‘Dünyada benzeri yok’

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 17’ncisi 1-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Sempozyuma ilişkin konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma. Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun böyle değerli bir malzemeyi yaşatıp hem yapı malzemesi hem sanat hem bilimsellik adına üçayaklı yapıldığı için son derece memnunum. Sanat insanları iyileştirir, her şehre sanat yakışır” dedi.

Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan sempozyumda sanat etkinlikleri, sergiler, konserler olacak. Kılıçoğlu, Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD), Espark ve Akelsa Enerji ana sponsorluğunda düzenlenen sempozyumun basına tanıtımı amacı ile toplantı yapıldı. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra etkinlik sponsoru firmaların temsilcileri, sempozyumda yer alacak sanatçılar ve basın mensupları katıldı.

‘ÖZGÜRLÜKLER KENTİ’

Tanıtım filminin izlenmesinin ardından etkinlikte ilk konuşmayı Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Direktörü Prof. Bilgehan Uzuner yaptı. Uzuner, “Türkiye’de benzeri olmayan, dünyada da eşi az bulunur yapıtlarla dolu bir sempozyum. Son yıllarda yaptığımız kolektif çalışmalarımız var. Varlığınız Sağlığımız Anıtı ve Cumhuriyetin 100’üncü yılında yaptığımız eserlerle gurur duyuyoruz” dedi. Etkinliğin ana sponsorlarından Endel Şirketler Grubu Kılıçoğlu Kiremit ve Çatı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Burak Özaydemir, “Bir sanayi kuruluşu olarak bu sempozyumun sanatla sanayiyi bir araya getirmesini çok kıymetli buluyoruz. Bu etkinlik sadece şehrimizin değil, aynı zamanda ülkemizin kültürel ve ekonomik hafızasına da değer katan farklı bir organizasyon” ifadelerini kullandı.

‘BİR VEFA PROJESİ’

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise her yıl kolektif bir çalışma ortaya çıkardıklarını anımsattı. Ataç, bu yıl ortak çalışmalarla Frig medeniyetinin Yazılıkaya eseri üzerine eser çıkartacaklarını duyurdu. Ataç, “Bu proje bir vefa projesi oldu. Kaybettiğimiz isimler o dönemin sempozyumuna ithaf edilmiştir. Bu yıl da eski milli futbolcu ve maliye profesörü Fethi Heper, sempozyumda üç kez yer alan profesör Kim Yong Moon, 12 kez sempozyuma ana sponsor olarak destek veren Başak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Füruz Karık, Türkiye’ye amigoluğu öğreten Amigo Orhan olarak tanınan Orhan Erpek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve Seyitgazi’de çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 10 ormancı arkadaşımıza ithaf edildi” dedi.

ÜÇÜNCÜ KOLEKTİF ANIT ORTAYA ÇIKIYOR

17’inci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda bu yıl da ortak bir eser ortaya çıkacak. 12 gün sürecek sempozyumda, sekizi Türk, biri yabancı olmak üzere dokuz sanatçı yer alacak. Sanatçılar, binlerce yıllık Frig mirasının simgesi tarihi Yazılıkaya’yı kolektif çalışarak sanatseverlerin beğenisine sunacak. Böylece “Varlığınız Sağlığımız Anıtı” ve “Sonsuz Cumhuriyet Anıtı” ile birlikte Eskişehir’e üçüncü kolektif eser kazandırılmış olacak. Bugüne kadar 219 sanatçının 243 eserini ortaya çıkardığı sempozyum bir yandan kentin uzun yıllara yayılı bu belleğini canlı tutmakta, diğer yandan da toprağın ve sanatın kolektif öyküsünü kent halkıyla paylaşmakta ve bu modern eserleri kente kazandırıyor.