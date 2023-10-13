Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapılarını açıyor

Yayınlanma: 13.10.2023 - 16:48

Güncelleme: 13.10.2023 - 16:48

23. Uluslararası Hava Oyunları Festivali başlıyor.

Festival öncesi Fethiye Belediyesi Meclis Salonu’nda toplantı yapıldı. Başkan Yardımcısı Güzide Özkaya başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri katıldı.

18 – 22 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 23. Ölüdeniz Hava Oyunlarına Organizasyona 48 ülkeden yaklaşık 850’den yamaç paraşütçünün yanı sıra, dünyanın en iyi akrobasi sporcularının da katılması bekleniyor. Fethiye Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen hava oyunları toplantısında sunum gerçekleştirildi. Tüm paydaşlar konuyla ilgili görüşlerini sundular.

DOLU DOLU PROGRAM

Hava Oyunları’nın festival programı da belli oldu. 18 Ekim 2023 Çarşamba Günü saat: 16.00’da Belcekız Plajı’nda açılış töreni gerçekleşecek. 18 Ekim tarihi itibariyle sabah 08.00 ila 18.00 saatleri arasında alçak irtifa serbest atlayışlar, yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü gösterileri, yamaç paraşütü akrobasi gösterileri, THK motorlu yamaç paraşütü gösterileri, THK Mosquito Uçuş Gösterileri, Microlight Uçuş gösterileri yapılacak. Aynı zamanda THK Sıcak Balon Uçuşları, Dj Performans, Latino Sound konseri gerçekleşecek.

Festivalde her gün bambaşka gösteriler ve konserler devam edecek. 22 Ekim Pazar Günü akşamı festival sona erecek.