Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi 12. kez düzenlendi

Yayınlanma: 22.03.2024 - 18:27

Güncelleme: 22.03.2024 - 18:33

Kimyagerler Derneği, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen kongrede, ilaç etken maddelerinde yerelleşme çalışmalarının yanısıra sektörde dünya ile rekabet gücü gibi konular ele alındı.

Kongrede, ilaç endüstrisinin insan yaşamını doğrudan etkileyen sağlık ve tedavi hizmetleri sunması, yüksek katma değer ve ileri teknolojiye dayanan yapısı, uzun yıllara dayanan üretim kültürü ve ihracat potansiyeliyle Türkiye’nin hedeflediği sanayi dönüşümünde stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

ÜRETİM YAPAN BİRÇOK FİRMA KAPANDI

Uygulanan politikalar nedeniyle Türkiye’de kimyasal maddelerin üretiminin yetersiz olması ve 2000’li yılların başından itibaren özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerin fiyat kırma politikaları ile uluslararası rekabetin baskısının artması ve maliyetlerin artması gibi nedenlerle ilaç etken madde üretimi yapan firmaların sayısının azaldığı, ayrıca üretim yapan birçok firmanın da kapandığı belirtildi.

İTHAL MADDELER ÜRETİMİNDE İVME KAYBI YARATTI

Sektörde kullanılan pek çok hammaddenin ithal edilmek zorunda olması, enerji, işçilik ve yatırım maliyetlerinin rekabet içinde olunan ülkelere kıyasla çok yüksek olması, bu alanda nitelikli personel sayısının yetersiz olması gibi maliyeti artıran ve rekabeti zorlaştıran nedenlerin yanısıra, denetim/onay süreçlerinin uzun sürmesi, üniversite ve sanayi iş birliği sürecinin etkin olarak yürütülememesi sektörde üretimin yıllar içinde ivme kaybetmesinin ana nedenleri olarak belirtildi.

Kongre sonunda yayımlanan 2024 İlaç Etken Maddeleri Yerelleşme Raporu’nda, dünyada sayılı ülke tarafından yapılabilen teknolojik ve stratejik bir alan olan ilaç etken maddesi üretiminin ülkemizde mevcut olan teknolojik altyapı, kapasite ve uygun tesislerin yanı sıra mevcut bilgi birikimi ve bu alt yapının doğru kullanılmasına vurgu yapıldı.

KOMİSYON KURULMALI

Raporda ayrıca stratejik öneme sahip bu alanın tekrar ivme kazanması ve yerli ilaç etken madde üretim oranının artırılması için destek ve teşviklerin değerlendirilerek uygulanmasının gerektiği, ayrıca Sanayi, Ticaret, Sağlık ve Çevre Bakanlıklarının katılımıyla “İlaç Etken Madde Strateji Geliştirme ve Uygulama Koordinasyon Komisyonu” kurulmasının çözüm için uygun bir adım olacağı kaydedildi.