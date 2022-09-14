Uluslararası İzmir Film Festivali başladı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 13:39

Uluslararası İzmir Film Festivali kapılarını açtı. 17 Eylül’e kadar İzmir’in dört bir köşesinde açık hava film gösterimleriyle sürecek olan festivalde ana akım vizyon filmlerin gösterimi yapılacak. Türkiye'nin ilk ve tek halk tarafından oylanan film festivali olma özelliğini taşıyan Uluslararası İzmir Film Festivali'nde, noter onaylı halk oylamasıyla belirlenecek. Bu yıl festivalde Eltilerin Savaşı, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? Nasipse Olur, Aykut Enişte, Kağıttan Hayatlar, Kin gibi filmler aday olurken tv dizileri ve dijital dizilerde de pek çok iddialı yapım halk oylaması ile yarışıyor.

Festivalin kırmızı halı geçişi ve ödül töreni ise 17 Eylül’de Agora Antik kentinde düzenlenecek.



