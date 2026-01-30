Uluslararası kurumdan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali için inceleme

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin lisans diploması 18 Mart 2025 tarihinde ''açık'' hata gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin aldığı karar ile iptal edilmişti.

Yapılan itiraz sonrası mahkeme, üniversiteye yapılan yatay geçiş sırasında üniversite idaresi tarafından “açık hata” yapıldığını belirterek kurumun hatası olmasına rağmen cezayı İmamoğlu ile birlikte diğer 27 kişiye kesmişti.

Söz konusu karar işletme fakültelerinin küresel ölçekte akreditasyonunu sağlayan Association to Advance Collegiate Schools of Business'a (AACSB) şikayet edildi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NE İNCELEME

Halk TV'den İsmail Saymaz AACSB tarafından İstanbul Üniversitesi’ne yönelik inceleme başlatıldığını duyurarak şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinden sonra İstanbul Üniversitesi’nin akreditasyon kurumunun belirlediği akademik ve bilimsel kararlara uymadığı gerekçesiyle buraya başvuru yapılmış. Amerika’daki bu kuruluşa başvuru yapılmış. Amerika’da bir grup aktivistin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin oluşturduğu 19 Mart platformu var.

Onlar Amerika’da 19 Mart meselesini gündemde tutuyorlar. 19 Mart grubu da bu durumu öğrenince Amerika’daki Türk akademisyenler aracılığıyla bu AACSB adlı akreditasyon kurumuna kurumla iletişime geçiyorlar ve kurumdan aldıkları bilgiye göre kurum bu gruba bilgi veriyor. Türkiye’den yapılan başvurunun işleme alındığını, süreçle ilgili istenen belgelerin gönderildiğini ve şu an inceleme aşamasında olduğunu bildiriyorlar.”

“BAŞVURUNUN KABUL EDİLMESİ BÜYÜK BİR GELİŞME”

“Dolayısıyla bu kuruluşun önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki haftalarda İstanbul Üniversitesi’nin, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin akreditasyonunu iptal etmesi uzak ihtimal olmayabilir deniyor.”