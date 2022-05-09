Uluslararası öğrenci pazarı 300 milyar doları aştı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:42

Tarabya İngiliz Okulları (TBS) ile Üniversiteler Birliği Konsorsiyumu (NCUK-The University Consortium) iş birliğinde "Çalkantılı Zamanlarda Eğitimin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı panel düzenlendi.

TBS’nin Yeniköy Kampüsünde gerçekleştirilen panele Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Yıldırım, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer ve Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar katıldı.

NCUK Bölge Direktörü Adam Connor’un hazır bulunduğu etkinlikte, Covid-19 sonrası eğitimde yaşanan değişimler, öğrencilere en iyi eğitim fırsatlarını sunmanın önemi, öğrencilerin dünyaya küresel uluslar aşırı açıdan bakmasının onlara sağlayacağı katkılar, uzaktan eğitim platformlarının eğitimdeki rolü ve önemi gibi konular ele alındı.

GÜLTEKİN: "EĞİTİMDE YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Etkinlikte konuşan Tarabya İngiliz Okulları Kurucusu Mehmet Gültekin, uluslararası öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, bu rakamın halihazırda 7 milyonu geçtiğini söyledi.

Uluslararası öğrenci pazarının ise 300 milyar doları aştığını vurgulayan Gültekin, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu pazardan pay almak için ülkeler adeta birbiriyle yarışıyor. Ülkeler, öğrenciler için önemli yatırımlar yapıyor ve onlara cazip imkanlar sunuyor. ABD'nin lider olduğu uluslararası öğrenci sayısında İngiltere ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 240 bini aşan uluslararası öğrenci sayısıyla bu alanda ilk 10 ülke arasında. Hedef; 2023'te bu rakamı 300 bine yükseltmek. Biz de küresel anlamda 300 milyar doları aşan eğitim pastasından ülkemizin daha fazla pay alması için Türkiye'nin eğitim vizyonuna güç katacak yatırım hamlelerimizi hayata geçireceğiz"

KİREÇCİ: "ÖĞRENCİLER DEĞİŞİME ÇOK HIZLI ADAPTE OLUYOR"

Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci de Covid-19'un insan yaşamına etkilerinden bahsederek, salgın sonrası insanların gerçek hayatla bağ kurmalarının eskiye nazaran zorlaştığını söyledi.

Küresel salgın nedeniyle öğrencilerin gerçek yaşamdan kopabildiğine değinen Kireçci, ancak değişime de en hızlı adapte olan grubun gençler ve öğrenciler olduğunu, bu kimselerin eğitim teknolojilerini hızlı bir şekilde kullanmaya başladığını aktardı.

GAUNT: "UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMLARININ EĞİTİMDEKİ ROLÜ ARTTI

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt da Covid-19 sonrasında eğitimdeki birçok geleneksel yöntemin sorgulandığını kaydederek, uzaktan eğitim platformlarının eğitimdeki rolünün ve öneminin arttığını bildirdi.

Gaunt, uluslararası öğrencilerin ülkelere sağladıkları katkılara değinerek, “Yabancı öğrenciler ülkeler arasındaki iletişimi artırıyor ve globalleşmeye katkı sunuyor” diye konuştu.

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Yıldırım ise online eğitim sayesinde bilgiye erişimin hızlandığını ve kolaylaştığını belirterek, “Ancak online süreçte öğrencileri motive etmek konusunda daha çok düşünmeliyiz" şeklinde konuştu.

NCUK İLE TARABYA İNGİLİZ OKULLARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Üniversiteler Birliği Konsorsiyumu (NCUK) Bölge Direktörü Adam Connor da Tarabya İngiliz Okulları ile yaptıkları iş birliği sayesinde öğrencilere birçok konuda deneyim kazanma imkanı sunulacağını belirterek, Türkiye'de bulunmalarının heyecan verici olduğunu anlattı.

Tarabya İngiliz Okulları Mütevelli Heyeti Üyesi Steve Phillips ise amaçlarının; "uluslararası öğrenciler için en iyi eğitim fırsatlarını sunmak" olduğunu kaydederek, “TBS, eğitim alanında birçok yeniliğin öncüsü. Birçok konuda NCUK ile birbirimize benziyoruz. İş birliğimiz heyecan verici" ifadelerini kullandı.