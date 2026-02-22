Umag’dan ‘1 Mart 2003 Direnişi’ belgesel gösterimi

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), 1 Mart’ta CHP lideri Özgür Özel’in de katılımıyla belgesel gösterim etkinliği gerçekleştirecek. Mamak Belediyesi Kültür Merkezi’nde yer alan Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yaşama geçirilecek etkinlikte, Nebil Özgentürk imzası taşıyan “1 Mart 2003 Direnişi” isimli belgesel gösterilecek. Saat 13.30’da başlayacak etkinlikte, “O gün ne oldu?, Öncesi ve sonrası” soruları tanıklık edenlerin de söylemleriyle tartışılacak.