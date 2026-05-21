Ümit Özdağ’dan Bahçeli’ye sert çıkış: Tarihe 'Cumhuriyet'in parçalanmasına yol açan kişi' olarak geçmek mi istiyorsunuz?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak başlayan Özdağ, partisinin Gençlik Programı’na ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Bu 79 eylem planından bazılarını kısa kısa tekrar hatırlatmak istiyorum: Genel sağlık borçlarını sileceğiz. KYK borçlarını da sileceğiz. Aslında biz çok yıkılmış bir ekonomi devralacağımızı biliyoruz. ‘Peki bunu nereden finanse edeceksiniz’ diye sorabilirsiniz. Malum şirketler var ya onlara getirilen vergi muafiyetleri 3 trilyon TL'ye kadar çıkıyor. Mesela oradan finanse edeceğiz. Eğer devlet ihalelerinde şeffaflık ilkesi uygulansa, adil ihaleler olsa hesaplanan yılda 20 milyar dolar tasarruf ediliyor. Mesela oradan bu tasarrufu gerçekleştireceğiz.

"KALİTELİ EĞİTİMİ ALABİLECEK DURUMDA OLMALI"

Günde bir öğün 20 milyon öğrenciye bedava yemek çıkartacağız. Anne ve babalarınız daha siz küçükken sizi hangi koleje yollayacaklarını ve o finansmanı nasıl sağlayacaklarını düşünüyorlar. Anne ve babalarınızı bu düşünceden kurtaracağız. Çünkü eğitim bir yurttaşlık hizmetidir ve bir yurttaşlık hakkıdır. Her Türk genci kamu okullarında en kaliteli eğitimi alabilecek durumda olmalıdır. Yine üniversitelerde okuyan sevgili üniversiteli gençler, 8 kişilik, 6 kişilik, 12 kişilik yurt odalarında kalıyorsunuz. Biz, bir ülkenin prestijinin liderlerinin saraylarda kalmasıyla olduğunu düşünmüyoruz. Öğrencilerinin tek kişilik yurt odalarında kalmasıyla gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ben bundan 40-45 sene önce Almanya'da tahsilimi yaparken, tek kişilik bir yurt odasında kalırken, bugün benim öğrencim olan profesörlerin ve doçentlerin öğrencilerinin 8 kişilik odalarda üniversite tahsili yapmasını kabullenmiyoruz.

Tabii adalet her şeyin başında geliyor ve adalet gerçekten herkes için eşit olmalı ve siyasi parti baskısı olmamalı. Mülakatı kaldıracağız. Liyakatli atamalar mülakatla ne yazık ki mümkün değil. Yine yapacaklarımız arasında ulaşımı kolaylaştırmak için, gençliğin motosiklete binmesini kolaylaştırmak için, ilk kez motosiklet alırken ve bunun koruyucu kıyafetlerini alırken KDV ve ÖTV almayacağız.

“120 AY SONRA, YANİ 10 SENE SONRA SİZ BİR EV SAHİBİ OLACAKSINIZ”

Bakın bu ülkeye dünyanın 164 ülkesinden insanlar geliyorlar ve bu ülkede ev satın alıyorlar. Kendileri, eşleri bazen ikinci, üçüncü eşleri, 5-6 çocuk hepsi birlikte vatandaşlık alıyorlar. 5 sene sonra bu evi karla satıyorlar, hem kar etmiş oluyorlar hem de Türk vatandaşlığı kalıyor. Ve sizin babanız bu devlete yıllarca hizmet etmiş olmasına rağmen, vergisini dürüst ödemiş olmasına rağmen siz hala kirada oturuyorsunuz. Ve ne yazık ki siz de ev sahibi olma hayali kuramıyorsunuz. İşte biz bunu kökten değiştirmeye kararlıyız. Her gencin 30 yaşında bir ev sahibi olması hayal değil. 120 ay düzenli bir şekilde taksidinizi yatıracaksınız. Siz bu taksidi yatırırken devlet de araziyi tahsis edecek, altyapısı oluşacak ve inşaattan devlet vergi almayacak. 120 ay sonra, yani 10 sene sonra siz bir ev sahibi olacaksınız.”

Özdağ, emeklilere verilecek olan Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“27 Mayıs çarşamba günü itibarıyla mübarek Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Bu bayramda da emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödemeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında 4 bin TL olarak yapılacak. 2018'de bin TL ödeniyordu, 2018'de Diyanet Vakfı vekaletle kurban kesim bedeli 850 TL idi, çeyrek altın 394 TL idi, asgari ücrette bin 603 TL idi. 2018'de yani bir emekli bayram ikramiyesiyle bir kurbanlık koyun alıp artan parayla torunlarına bayram hediyesi ve bayram harçlığı veriyordu.

"BAYRAM HARÇLIĞININ 27 BİN 200 TL OLMASI GEREKİYOR"

Diyanet'in kurban vekalet kesim ücreti esas alınırsa bugün olması gereken 21 bin 200 TL. Asgari ücret baz alınırsa 17 bin 685, çeyrek altın esas alınırsa 27 bin 200 TL olması gerekiyor bayram harçlığının, bayram ikramiyesinin oysa rakam sadece 4 bin TL civarında. Nisan 2026 itibarıyla dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken zorunlu harcama, gıda harcaması, yani açlık seviyesi sınırı 34 bin 587 TL olduğuna göre, AK Parti iktidarında 5 milyon emekli 20 bin TL ile -ki enflasyondan dolayı bu 17 bin 82 TL'ye geriledi ve asgari ücretli 28 bin 75 TL alıyor. Nisan sonu itibarıyla 23 bin 960 TL anlamına geliyor bu- artık kurban bayramında et yiyebilecek durumda değiller. AK Parti iktidarının 24’üncü yılında Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta bu."

"BU İKTİDAR BİR AN ÖNCE EMEKLİYE SEVK EDİLMELİDİR"

AKP'nin işçiyi, emekliyi, köylüyü unutarak, açlık ve yoksulluk içerisinde kaderine terk ettiğini belirten Özdağ, "Üreticilerle konuştuğunuzda söyledikleri, ‘bir süre sonra paranız olsa bile satın alacak et bulamayacaksınız’ diyorlar. Bu iktidarın Türk halkı nezdinde kredisi tamamen ortadan kalkmıştır. Türk halkını yoran, tüketen, orta sınıfı ortadan kaldıran, kendisi de mental yorgunluğunun ötesinde mental dağınıklığına sürüklenen, bu iktidarın bir çözüm üretecek takatinin kalmadığını Türk milleti görüyor. Türkiye'de geniş toplum kesimlerinin açlık ve yoksulluk içinde kıvranması bir hata değil, bugünkü AK Parti iktidarının politik ve siyasi tercihlerinin bir sonucudur. Ejder meyveli smoothie yiyip saraylardan çıkmayanlar, bu Kurban Bayramı'nda halkın ıstırabını görmüyorsa sandık artık halkın önüne gelmeli ve bu iktidar bir an önce emekliye sevk edilmelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kürt sorununun çözümüne ilişkin süreçle ilgili önerilerine yönelik eleştirilerde bulunan Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Devlet Bahçeli'yi 1976-1977 senesinden beri tanıyorum ve önce Sayın Bahçeli'nin adını lise öğrencisiyken bir ülkücü ağabeyimiz olarak duyardık ve çok az asistan, ülkücü asistan vardı. O da onlardan birisiydi. Almanya'dan döndükten sonra Gazi Üniversitesi'nde ikinci ziyaretine gittiğim hoca Devlet Bahçeli olmuştu. O zaman bizler için kendisi Devlet Bey’di ve Türk milliyetçiliğinden de taviz vermeyen kişiydi ve diğerlerini eleştirirken hep referans olarak da taviz vermeme konusunda Devlet ağabeyi ele alırdık. Onun için bizim şaşkınlığımız çok daha büyük. Bütün Türk milliyetçilerinin şaşkınlığı çok büyük.

"EN SON YAYINLAMIŞ OLDUĞU METNİ DEVLET BEY’İN YAZMADIĞINDAN EMİNİM"

Diğer siyasi partilerden insanlar da bize sormaya devam ediyorlar, ‘ne yapıyor Devlet Bey’ diye. En son yayınlamış olduğu metni Devlet Bey’in yazmadığından eminim. Hatta şunu da söyleyeyim: O metnin MHP Genel Merkezi'nde yazılmadığından da eminim. Bu dışarıda yazılmış ve bürokratik içerisinde bir kanadın çalışması ve Abdullah Öcalan'a bir statü verilmeye çalışılıyor. Ve çok tehlikeli benzetmeler yapılıyor. İrlanda Cumhuriyet Ordusu'yla İngiliz devleti arasında yapılan görüşmelere atıfta bulunuyor. Bu görüşmeler sırasında uluslararası heyetlerin, kuruluşların sürece müdahaleleri söz konusu. Türkiye ile İrlanda'yı nasıl karşılaştırırsınız? Bu Türkiye'yi nereye sürükler? Hani Devlet Bahçeli bütün bu süreç başlarken demişti ya, ‘önümüzdeki süreçte her şey değişecek, çok şey değişecek’. İnşallah Türkiye değişmez. Devlet Bey, farkında değil misiniz? Türkiye'yi değiştiriyorsunuz. Tarihe ‘Türkiye'yi değiştiren kişi, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in parçalanmasına yol açan kişi’ olarak geçmek mi istiyorsunuz?”