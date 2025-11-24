Ümit Özdağ'dan iktidara 'kitlesel göç' tepkisi: 'Dostum Trump söyleyince çok doğru, Zafer Partisi söyleyince ırkçı oluyor öyle mi?'

ABD Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından kitlesel göçü “Batı uygarlığı için tehdit” olarak tanımladığı bir bilgisel yayınladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TRUMP" GÖNDERMESİ

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan Dışişleri Bakanlığı kitlesel göçün Batı uygarlığı için tehdit olduğunu açıklamış. Ve bir bilgiseli ile kitlesel göçün yıkıcı sonuçlarını anlatmış. Dostum Trump söyleyince çok doğru Zafer Partisi söyleyince ırkçı oluyor öyle mi? Dünyanın en fazla göç alan ülkesi olan Türkiye yaşamsal bir tehdit ile karşı karşıya değil mi zannediyorsunuz? Çok çok ağır bir tehdit ile karşı karşıyayız. 'Ah keşke daha erken Zafer Partisi’ne oy verseydik' dememek için şimdi hemen Zafer Partisi."