Ümit Özdağ'dan parti teşkilatına 'Türk bayrağı' çağrısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin il ve ilçe başkanlarına seslenerek iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı süreçten vazgeçilene kadar partisinin il ve ilçe başkanlıklarının dış cephesine Türk bayrağı asılmasını istedi.

Özdağ'ın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Zafer Partisi İl ve İlçe Başkanlarım, Terörle Müzakere Süreci'nin Türkiye'yi getirmiş olduğu noktaya, dün içimiz acıyarak tanık olduk. Şanlı Türk bayrağımız gönderden indirildi ve ayaklar altında çiğnendi. Zafer Partisi olarak, bu aşağılık süreç sona erene kadar tüm teşkilat binalarına Türk bayrağı asılmasını ve yıpranan bayrakların yenilenerek sürekli olarak asılı kalmasını istiyorum. Bu konuda tüm İl ve İlçe Başkanlarımızdan gereken özeni göstermelerini bekliyorum."