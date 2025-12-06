Ümit Özdağ'dan süreci eleştiren polis memurunun açığa alınmasına tepki: 'Gözlerinden öpüyorum kardeşim'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir'de görevli bir polis memurunun yürütülen çözüm sürecine ilişkin eleştirel görüşlerini içeren bir videonun yayılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmasına tepki gösterdi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Türk polisi konuşuyor. Gözlerinden öpüyorum kardeşim. Bu konuşması üzerine görevden alınıyor. Konuşmayan polislerin, jandarmaların, askerlerin ne düşündüğünü zannediyorsunuz" diye sordu.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’de görevli bir trafik polisinin, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler ve yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptığı sert eleştirilerin yer aldığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede dolaşıma girmişti.

Görüntülerde polis memurunun, yurttaşlar tarafından alkışlanan konuşmasında siyasilere ve sürece yönelik tepkisini dile getirdiği görüldü.

"SÜREÇ BAŞLADIĞINDAN BERİ UYUYAMIYORUM"

Polis memuru konuşmasında,"Seçimleri Öcalan çıkacak diyerek kazanarak bugün o Öcalan'a sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk Milletinin yanında olacaksınız. Bu ülke kolay kurulmadı. Ben 7 Haziran 1995 yılında Kayseri'de doğdum. Yozgatlıyım. Kayseri'de MHP kurultaylarında büyüdüm ben. Lanet olsun. Yol yürüyeceğiniz başka adam mı kalmadı sizin. Her gün örgüte yakın insanlar utanmadan arlanmadan sinir uçlarımızı kaşıyor. APO çıkacakmış. Doğa Güneydoğu Kürdistan olacakmış. Bunlar hayal. Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Burası Türkiye burada son sözü her zaman Türk Millet söyler. Bu süreç başladı başlayalı uyku uyuyamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

EMNİYET’TEN AÇIKLAMA: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü dün hızla harekete geçti. Emniyet’in resmi X hesabından yapılan açıklamada, polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu.