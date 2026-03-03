Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ümit Özdağ'dan 'Tanju Özcan' açıklaması: 'Düşman ceza hukuku zihniyeti devam ediyor'

Ümit Özdağ'dan 'Tanju Özcan' açıklaması: 'Düşman ceza hukuku zihniyeti devam ediyor'

3.03.2026 16:54:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Ümit Özdağ'dan 'Tanju Özcan' açıklaması: 'Düşman ceza hukuku zihniyeti devam ediyor'

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanması, ‘düşman ceza hukuku’ siyasi zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanması, ‘düşman ceza hukuku’ siyasi zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir" değerlendirmesini yaptı.

"BAĞIMSIZ YARGI, SİYASİ OPERASYONLARIN APARATI YAPILAMAZ"

Özdağ, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanması, ‘düşman ceza hukuku’ siyasi zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir. Sözde ‘açılım’ adı altında terör odaklarına alan açanlar, Öcalan için umut hakkı, PKK için af tasarlayanlar bugün Türk Milliyetçiliğini suç gibi göstermeye çalışıyor.

Vatanseverleri sindirmeye yönelik operasyonlar sonuç vermeyecektir. Bağımsız yargı, siyasi operasyonların aparatı yapılamaz. Türk Milliyetçilerini, Atatürkçüleri hedef alan bu sistematik kuşatmanın karşısında dimdik duruyoruz."

İlgili Konular: #Ümit Özdağ #tanju çolak