Ümit Özdağ 'İddianame hazırlandı' demişti... Başsavcılıktan yalanlama geldi!

Yayınlanma: 05.04.2025 - 12:10

Güncelleme: 05.04.2025 - 13:58

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya, partisinin Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖZDAĞ, İDDİANAMENİN HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Sarıkaya, Silivri'de Özdağ'a destek vermek için kurulan çadırda sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ben biraz önce kendisiyle (Özdağ) görüştüm. Sağlık durumu iyiydi, morali çok yüksekti. İddianamenin hazır olduğunu ve kabulünün beklendiğini, onama düşmesi gerektiğini söyledi. İddianamenin hazır olduğunu söyledi, bunu genel idare kuruluna iletmem gerektiğini kendisi bana bildirdi."

Açıklamanın kamuoyuna yansıması üzierine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir bilgilendirme yaptı. Savcılık yetkilileri, iddianamenin henüz hazırlanmadığını duyurdu.

75 GÜN ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya konuşması nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alınmış, ertesi gün İstanbul'da savcılık ifadesinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.