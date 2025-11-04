Ümit Özdağ ile Ahmet Davutoğlu arasında 'MOSSAD' gerilimi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Özdağ, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Ahmet Davutoğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yan yana olmasına tepki göstermişti.

Davutoğlu, "Tek bir yazısı, makalesi zihinlerde kalmamıştır. Bir tezi yoktur. Televizyonda kendi ifadesi, "Evet, MOSSAD ile çalıştık" dedi. Sen MOSSAD'dan brifing alırken utanmayacaksın ben Cumhurbaşkanı ile oturdum diye laf işiteceğim öyle mi? Türkiye tarihinde böyle biri yoktur, utanması gereken sensin" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Özdağ, Davutoğlu'nun sözlerini X hesabından yaptığı paylaşım ile yalanladı. Özdağ, "Ahmet Davutoğlu senin entellektüel küstahlığını bilirim. Tekrar ediyorum. Zerre cesaretin varsa istediğin televizyonda seninle tartışalım" dedi.

Özdağ'ın paylaşımı şöyle:

"Evet, Ahmet Davutoğlu, bak sana açtığım davanın kaydı. Ve sonra senin avukatının verdiği cevap. 12.10.2023 tarihinde TBMM’de grup toplantısında bana MOSSAD’dan ders aldı iftirasını atıyorsun.

Seni mahkemeye verince avukatın şöyle yazıyor: "DAVUTOGLU'nun 11.10.2023 tarihli TBMM grup toplantisinda

sarf ettigi cümlelerde davalinin adi higbir sekilde geçmemis olup, bu sözlerin muhatabinin Ümit OZDAG oldugu iddiasi tamamen davacinin (Ümit Özdag) kötü niyetine dayanan

gerçek disi bir düsüncedir."

Bak ben sana ne soruyorum Ahmet Davutoğlu: ABD’nin en önemli dış politika dergisi “Ahmet Davutoğlu ABD’nin Ankara’daki adamıdır” diye yazdı mı yazmadı mı?

Sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin. En büyük dış politika fiyaskosu olan Suriye politikasının mimarısın. Trump, Esat devrilince “2000 yıllık işgal sona erdi” dedi.

Trump’a göre İsrail kimin toprağı ki 2000 yıldır işgal edilmiş olsun. Tabii Trump’a ve İsrail’e göre Suriye yahudilere vaat edilmiş toprakların parçası. Ve senin yanlış politikaların Suriye’de “işgali” sona erdirdi."

MOSSAD NEDİR?

Mossad, resmî adıyla HaMossad leModiʿin uleTafkidim Meyuḥadim, İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatıdır. Askerî istihbarat teşkilatı Aman ve iç güvenlik teşkilatı olan Şin Bet ile birlikte İsrail İstihbarat Topluluğundaki birimlerden biridir.