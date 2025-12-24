Ümit Özdağ: Leyla Zana'ya cinsel içerikli küfredilmesini doğru bulmuyorum

Geçtiğimiz günlerde Somaspor-Bursaspor maçında Bursaspor taraftarları Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratta bulundu.

Birçok siyasi isim tezahüratlara tepki gösterdi. TFF, Bursaspor'a küfürlü tezahürat nedeni ile 16 bin lira ceza verdi.

Tartışmalar kamuoyunda geniş yankı bulurken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Bursa'ya ait bir gazoz markasına destek açıklaması yapması ile gündeme oldu.

Özdağ, bugün X hesabından yaptığı açıklamada ise, "Leyla Zana’ya veya başka birisine cinsel içerikli küfredilmesini doğru bulmuyorum. Siyasette eleştiri siyasi olur" ifadelerini kullandı.