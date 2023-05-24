Ümit Özdağ Millet'e, Sinan Oğan Cumhur'a 'Evet' dedi: Aradaki en büyük fark!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 12:51

Güncelleme: 24.05.2023 - 12:51

Dağılan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur için Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da kararını verdi.

Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini resmen duyurdu.

PROTOKOL İMZALANDI!

İki lider arasında, anlaşma protokolü de imzalandı. Görüşmelerin başladığı günden bu yana Özdağ'ın öncelikli gündem maddesi olarak ifade ettiği sığınmacılar meselesi de, protokol metninde yer aldı.

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları ortak açıklamada da, şu ifadeleri kullandı:

"1 sene içinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, Suriyelilerin Suriye'deki güvenliğini sağlayacak, uyuşturucu çetelerini okulların önünden kurtaracak bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve Zafer Partisi olarak 2. turda Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik."

Öte yandan kulislere yansıyan bilgilerde, Oğan'ın Millet İttifakı'nda bulunan 6 liderden de onay almak istediği ve onay alamaması halinde sürece devam edemeyeceği belirtiliyor.

Oğan'ın destek kararının açıklaması, liderlerin de protokol metnine onay vermesi olarak okundu.

OĞAN ANLAŞMA PROTOKOLÜ İMZALADI MI?

Sinan Oğan da, geçen günlerde Erdoğan'a desteğini açıklamış, ancak herhangi bir protokol imzalandığına ilişkin bilgi vermemişti.

Oğan, "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Sığınmacılar ve Anasaya'nın ilk 4 maddesi konusunda hassasiyeti olduğunu sıkça dile getiren Sinan Oğan'ın, anlaşma masasında hangi şartları kabul ettiği ise merak konusu.

Diğer taraftan, Cumhur İttifakı ortaklarının da, Oğan'ın desteğine yönelik tavrı bilinmezliğini koruyor.