Son dakika... Sinan Oğan'ın 'ikinci tur' kararının ardından Ümit Özdağ'dan ilk açıklama

Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:44

Güncelleme: 22.05.2023 - 17:59

Günlerdir ikinci turda izleyeceği tutum merak konusu olan Sinan Oğan, yaptığı basın açıklamasıyla Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.

Oğan, "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" dedi.

ÖZDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

Oğan'ın kararını açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Özdağ, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" ifadelerini kullandı.