DEVA Partili İdris Şahin, 'gizli protokol'e ilişkin bilgilerinin olmadığını açıkladı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 17:24

Güncelleme: 21.07.2023 - 17:25

DEVA Partili İdris Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da iktidarın yanlış politikalarda ısrarcılığa devam ettiğini, yönetimin "iş bilmezliği" yüzünden Türkiye'nin ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu öne sürdü.

Bir gazetecinin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında seçim öncesi gizli bir protokol imzalandığı iddialarına dair değerlendirmesini sorması üzerine Şahin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun programını seyrettim. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyu iki kişinin namusuna bırakılmış bir sözleşme olarak değerlendirdi. Dolayısıyla bize düşen, iki kişi arasında var olan bu görüşmelerin detayının sadece iki kişide kalması gerektiğine olan inancımızı devam ettirmektir. Eğer bu kamuoyu ile paylaşılacaksa bunun da o iki değerli genel başkan tarafından paylaşılmasının uygun olacağını düşünüyoruz." dedi.

Şahin, Ümit Özdağ ile yapılan görüşmelerden haberleri olduğunu ifade ederek, "Ama bu şekilde bir gizli protokol olduğuna ilişkin herhangi bir bilgimiz söz konusu değildi." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Ümit Özdağ, seçimden önce ikinci turda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinde, üç bakanlık ve MİT Başkanlığı konusunda anlaştıklarını ifade ederek, "Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık. MİT Başkanlığı sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı" demişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Özdağ'in, "üç bakanlık ve MİT Başkanlığı" iddiasının doğru olmadığını söylemişti.

Özdağ ise, "Kemal Bey attığı imzayı inkâr edecek insan değildir" diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un Özdağ ile anlaşma sorusuna ise şöyle yanıt vermişti:

"O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Açıklamayı ahlaki olarak doğru bulmam. Benim konuşmam doğru değil. Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi. İkimizin namusuna teslim edildi nokta. Bu konuda yorum yapmam doğru değil. Sayın Özdağ ile Sayın Oğan ile yaptığım görüşmelerle ilgili altı liderin haberi vardı."