Ümit Özdağ: Sağlık Bakanı bana bir mesaj yolladı

Yayınlanma: 19.10.2024 - 21:15

Güncelleme: 19.10.2024 - 21:15

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 'Yenidoğan Çetesi' skandalı ile ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun istifasını isteyen Özdağ, Memişoğlu'nun kendisine mesaj attığını söyledi. Özdağ, Memişoğlu'nun, "Soruşturmayı ben başlattım. Neden benim istifa etmemi istiyorsunuz" dediğini aktardı.

Özdağ, Sağlık Bakanı ile görüşmesini şu sözlerle açıkladı:

"Dün gece ben sosyal medyada bakanın istifa etmesi gerektiğini ifade eden bir mesaj atınca Sağlık Bakanı Memişoğlu bana bir mesaj yolladı. Bu mesajla bir de evrak fotoğrafı vardı. ‘Soruşturmayı ben başlattım. Neden benim istifa etmemi istiyorsunuz’ dedi. Ben de kendisine cevap verdim, ‘Sayın Bakan, acaba Enerji Bakanı'nın istifa etmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz?’ Ayıp! Bakan Memişoğlu'na istifa etmesini söylüyoruz. Eğer Japon Sağlık Bakanı olsaydı, harakiri yapardı. Sağlık Bakanlığı'na muhakkak bundan sonra tarafsız hiçbir partiye mensup olmayan menzil tarikatına da yakın olmayan dürüst bir kişi soruşturma bitene kadar atanmalıdır."