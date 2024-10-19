Mustafa Sandal'dan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na: 'Meşgul' etmeyeceksin
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 'Yenidoğan Çetesi' skandalına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na seslendi. "O koltuğu 'meşgul' etmeyeceksin" diyen Sandal, Memişoğlu'nu istifaya çağırdı.
Türkiye 'Yenidoğan Çetesi' skandalını konuşurken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na tepkiler sürüyor.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Memişoğlu'na sert sözlerle yüklendi.
Paylaşımında Sağlık Bakanlığı'nı etiketleyen Sandal, Memişoğlu'na şu sözlerle seslendi:
"Tarihimizin en büyük skandalı patlamış, bebekler para için öldürülmüş, Sağlık Bakanı "Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle meşgul ediliyor" diyor. Meşgul değil, ana konumuz bu! Biraz da siz meşgul olun da hala açık olan o hastaneler kapatılsın! Yapamıyorsan da istifa edeceksin, o koltuğu "meşgul" etmeyeceksin!"
Tarihimizin en büyük skandalı patlamış, bebekler para için öldürülmüş, Sağlık Bakanı "Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle meşgul ediliyor" diyor. Meşgul değil, ana konumuz bu! Biraz da siz meşgul olun da hala açık olan o hastaneler kapatılsın! Yapamıyorsan da istifa edeceksin, o koltuğu… pic.twitter.com/BKLiMvS4gJ— Mustafa Sandal (@mustinetnet) October 19, 2024
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