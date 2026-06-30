Ümit Özdağ seçimleri işaret etti: 'Milyonlarca Suriyeliye vatandaşlık verilmesi hiç şaşırtıcı olmayacak'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin vatandaşlık verilen yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmeyeceği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Türkiye’deki milyonlarca Suriyeliye seçimlerden önce vatandaşlık verilmesi hiç şaşırtıcı olmayacak" dedi.

"HİÇ ŞAŞIRTICI OLMAYACAK..."

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi önce vatandaşlık verilen yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmeyeceğini söyledi. Sonra Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz Türkiye’deki Suriyeliler için artık geri dönüşün değil entegrasyonun konuşulacağını söyledi.

Bunu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Suriyeli sığınmacıların artık Türkiye’de çalışma izni almadan (Türk vatandaşları gibi) çalışabilecekleri açıklaması izledi. Türkiye’deki milyonlarca Suriyeliye seçimlerden önce vatandaşlık verilmesi hiç şaşırtıcı olmayacak."