Ümit Özdağ, Sedat Peker'in iddialarını yargıya taşıdı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:35

Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, TOBB üyesi Salih Orakçı ve Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren’in adının geçtiği rüşvet iddialarında bulunmuştu. Sineren, kendisinden rüşvet istendiği yönünde açıklama yapmıştı. Ayrıca AKP’li Taşkesenlioğlu’nun boşanma davası açtığı eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü ve AKP milletvekili aday adayı olan eski eşi Prof. Dr. Ünsal Ban’dan 70 milyon lira maddi ve manevi tazminat istediği ortaya çıkmış, Ban’ın mal varlığı da tartışma yaratmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Peker’in iddialarında geçen isimler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Özdağ, suç duyurusunun ardından adliye önünde yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Saray rejimi etrafında oluşan yolsuzluk ağı bir noktasından daha patladı. 20 yıldır ülkeyi yöneten, yorgun, tükenmiş AKP iktidarın artık ülkeyi yönetemeyeceği bir kez daha görüldü. Türkiye’nin bu karanlık günlerinde Zafer Partisi olarak meşaleyi yaktık. Yüce Türk milleti bilmeli ki, ortaya çıkan yolsuzluk, hukuksuzlukların, alınan ve verilen rüşvetlerin üzerine gitmek, boynumuzun borcu. Ucu nereye, kime dokunursa dokunsun Zafer Partisi kararlılıkla yoluna devam edecek ve Türk milletinden çalınan her kuruşun hesabını soracak''

'SAVCILAR HAREKETE GEÇMEDİ'

Savcıların harekete geçmesi gerektiğini ancak harekete geçmediklerini belirten Özdağ, ''Biz şimdi başvurumuzu yaptık. Takipçisi olacağız dedik ya, gerçekten takipçisi olacağız. Burada bırakmayacağız. Bundan sonra başka dosyalar çıkarsa, başka yolsuzluk kanıtları ortaya konulursa onların da takipçisi olacağız. Çünkü Türk milleti soyuluyor. Bir taraftan 100 milyar doları 13 milyon sığınmacı ve kaçağa yedirildi. Diğer taraftan zenginlikleri bir grup çeteye yedirildi. Ortada çok somut iddialar var. Eğer Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhuriyet savcıları varsa, bu konu soruşturulur” diye konuştu.