AKP’li Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban Sedat Peker’i doğruladı

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban, suç örgütü lideri Sedat Peker ile görüştüğünü doğruladı. Ban, “Sedat Peker’e videoyu ben görmedim” dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:56
AKP’li Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban Sedat Peker’i doğruladı
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Suç örgütü lideri Sedat Peker dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti’nin Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı” dedi.

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, TELE 1’e yaptığı açıklamada Peker’in kendisini aradığını doğruladı. 

Ünsal Ban, “Bir paylaşımda benden bahsetmişti. Ben de aracılar ile kendisine ulaştım. Sonra da Sedat Peker beni aradı. Sedat Peker’e videoyu ben göndermedim” dedi.


SEDAT peker Zehra Taşkesenlioğlu Ünsal Ban

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