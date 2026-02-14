Ümit Özdağ: Türkiye'de yılda 200 milyar dolar bir kara para varlığından bahsediliyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin düzenlediği "Tertemiz Türkiye Projesi Çalıştayı"na açılışında konuştu.

"Tertemiz Türkiye Projesi" kapsamında organize suç, uyuşturucu ve sanal kumara karşı "büyük bir mücadele, hukuki bir reform ve idari bir yeniden yapılanma" hedeflediklerini dile getiren Özdağ, "Sağlık alanında yeni bir yaklaşımı temsil ederek çalışmaya başlayınca yine iktidar ve diğer siyasi partilerin bu konuya alaka göstermeye başladıklarını memnuniyetle görüyoruzç Tertemiz Türkiye projesiyle Türk halkının ama aynı zamanda siyasi partilerin, iktidar dahil bu konuya eğilmesini, dikkatini çekmesini daha ilk adımlarımızı atarken başarmış görünüyoruz" diye belirtti.

"DÜNYADA 14'ÜNCÜ SIRADAYIZ"

Organize suçla ilgili veriler paylaşan Özdağ, "Organize suçta ne yazık ki Avrupa'da birinci, dünyada 14'üncü sıradayız. Türkiye'de organize suç örgütleri Meksika'da, Venezuela'da olduğu gibi kartelleşmeye doğru gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de yılda 200 milyar dolar bir kara para varlığından bahsediliyor. Bu siyaseti, bürokrasiyi kirletecek ölçüde büyük bir para ve bu şekliyle bir milli güvenlik tehdidi. Ülkemiz ne yazık ki kara para ile birlikte kara para sahiplerini de ağırlayan, onlara vatandaşlık veren bir ülke haline geldi. Interpol tarafından aranan mafya liderlerinin Türkiye'de vatandaşlık alıp aynı rezidansta İstanbul'da komşu olduğuna şahit oluyoruz.

Akdeniz ve Ege kıyılarında turizm ve inşaat sektöründe yabancı kartellerin, mafya unsurlarının iş yapmaya, burada sermaye aklamaya başladığı görülüyor. Özetle çok ağır bir tehditle karşı karşıyayız. Bu sürecin böyle devam etmesi mümkün değil, kabul edilemez. Türkiye, bu saldırıya bir anlamda Çin'in Afyon Savaşları'yla yaşadığı saldırıya benzer saldırıya karşı devlet yapısını, bürokrasisini, siyasetini ama hepsinden de önemli değerli Türk gençliğini etkin önlemler alarak korumak zorundadır."