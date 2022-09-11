Ümit Özdağ ve Süleyman Soylu telefonda küfürleşti: 'Yeri ve zamanı sen belirle...'

11 Eylül 2022 Pazar, 15:13

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, telefonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birbirlerine küfür ettiklerini söyledi. Özdağ ayrıca, Soylu’nun kendisinin karşısına çıkacağını söyledi.

Özdağ’ın açıklaması şu şekilde:

“Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı.”

DAHA ÖNCE DE TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

Mayıs ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon programında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında söylediği, “operasyon çocuğu” sözleri sonrası Özdağ, İçişleri Bakanlığı’nın önüne gitmişti.

Alana yaklaştırılmayan Özdağ sonrasında basın açıklaması yapmıştı.