Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: 'Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme'

24 Kasım 2022 Perşembe, 16:04

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, öğle saatlerinde 21 Kasım Pazartesi günü roketatar ve havan saldırılarının düzenlendiği ve bir öğretmen ile bir çocuğun şehit olduğu Karkamış ilçesine geldi.

İlk olarak saldırıda şehit olan Hasan Karataş’ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Özdağ, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı’na geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ konuştuğu sırada çevredeki bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştı.

Bölgede toplanan bazı kişiler, “Acımız taze, siyaset yapmayın” diye tepki gösterdi. Bu kişilere partililer de karşılık verdi. Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, kendisini eleştirenlerin yanına gitti. Bölgedeki bir iş yerine giren ve burada vatandaşlar ile konuşan Özdağ, çıktıktan sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet polislerinin araya girmesiyle son bulan arbedenin ardından Özdağ ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki programına devam etti.

"SÜLEYMAN’IN PROVOKATÖRLERİNİN CANI CEHENNEME”



Olay üzerine açıklama yapan Özdağ, “Buraya yolladığınız provokatörlerin yaptıklarının hiçbir geçerliliği yok. Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, “Ellerinde cep telefonu ile kayıt yaparak, “bugün acımızı paylaşın, bugün açıklama yapmayın” diyen AK Partili provokatörlere ve sahiplerine sesleniyorum; Zafer Partisi’ne geri adım attıramazsınız, sakın bizi başkalarıyla karıştırmayın!” dedi.